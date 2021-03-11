Эксперт рассказала, как получить доход с кредитки

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Доцент кафедры банковского дела Университета "Синергия" Екатерина Исаева рассказала, как получить доход с кредитки, сообщает агентство "Прайм".

Она подчеркнула, что получить доход с кредитной карты сложно, но возможно. Если не выходить за пределы льготного периода, можно получить определенную выгоду за счет предлагаемых банками кешбэков и баллов.

Исаева отметила, что заемщик может купить товары или услуги и пользоваться ими, а не копить на их приобретение.

"То есть такая карта позволяет сократить разрыв между потребностью в средствах у одного человека и наличием их у банка-кредитора", – добавила она.

При этом эксперт напомнила, что любая кредитная карта с грейс-периодом имеет в своей основе обычный кредит, который базируется на трех основных принципах – срочности, платности и возвратности. По ее словам, кредит по определению не может быть бесплатным – кто дает в долг, тот должен и зарабатывать на этом.

Ранее сообщалось, что долговая нагрузка россиян в 2020 году достигла максимума за восемь лет. Кредитные обязательства есть более чем у половины работающих россиян, то есть почти у 40 миллионов человек. На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов составляла 10,6%. Согласно данным ЦБ, большинство клиентов российских банков имеют только один кредит – ссуду наличными или ипотеку. Доля подобных заемщиков от общего количества кредитованных граждан снижается.