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Общество

07:28

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Переменная облачность прогнозируется в Москве и Подмосковье в среду, 2 июня. Об этом информирует сайт Гидрометцентра РФ.

Ожидается, что днем воздух в столице прогреется до 18–20 градусов тепла. При этом в ночь на четверг похолодает до +7.

Синоптики также утверждают, что в Москве будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Осадков не ожидается. Атмосферное давление днем составит порядка 755 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет варьироваться от 16 до 21 градуса тепла. Ночью в некоторых районах может похолодать до +4.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в первую неделю лета антициклон установит в столице сухую погоду с большой разницей в ночных и дневных температурах. При этом синоптики исключали вероятность осадков.

"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается в среду

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