Волонтеров смогут награждать знаками отличия "За благодеяние"

Фото: ru.wikipedia.org

Президент России Владимир Путин ввел возможность награждения волонтеров знаками отличия "За благодеяние". Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, награду могут вручить за большой личный вклад в развитие волонтерства. Кроме того, знак отличия могут получить те, кто участвовал в реализации социально значимых проектов, осуществлял безвозмездную помощь людям. Награда предназначена и для тех, кто внес большой вклад в сохранение традиций милосердия.

Знак отличия "За благодеяние" введен в 2012 году. Его могли получить те, кто осуществлял большую благотворительную деятельность по поддержке детских домов, приютов, хосписов, домов престарелых и медицинских учреждений в России.

Кроме того, наградой могут быть удостоены те, кто внес весомый вклад в активную общественную деятельность, направленную на пропаганду общечеловеческих ценностей, а также нравственность и толерантность. Знак отличия можно получить и за работу, направленную на защиту прав человека. Награда "За благодеяние" предназначена и для тех, кто внес большой вклад в борьбу с распространением социально опасных привычек и заболеваний.

Знаком отличия могут наградить и "за большие заслуги в деле развития российской науки, культуры, образования и здравоохранения, за содействие общественным организациям и религиозным объединениям в осуществлении социально значимых мероприятий и за активную деятельность, направленную на укрепление института семьи и брака".

Ранее Путин поблагодарил тех, кто помогает людям в трудной ситуации во время пандемии коронавируса. Он отметил, что волонтеры в это время проявили настоящий гражданский героизм и душевную щедрость. Кроме того, Путин предложил выделить 3 миллиарда рублей на поддержку социально ориентированных и благотворительных организаций.

31 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила спецвыплат за волонтерскую деятельность во время пандемии коронавируса. Для реализации инициативы из резервного фонда правительства выделили более 145 миллионов рублей.

Активную работу осуществляют столичные волонтеры. В частности, социальные работники и добровольцы осуществляют доставку заказов для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями. Они оказывают помощь и за пределами Москвы, доставляя лекарства и товары первой необходимости на расстояние до 150 километров от города.

Ранее стало известно, что за апрель и май соцпомощники и волонтеры выполнили более 150 тысяч запросов на доставку лекарств. Всего по состоянию на 21 мая московские добровольцы прошли около 40 тысяч километров, помогая нуждающимся горожанам.