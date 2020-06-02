"Проблемы обостряются". Как вспышка на Солнце может повлиять на здоровье

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Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории "Космическая погода" Института космических исследований РАН Тамара Бреус рассказала Москве 24, как вспышки на Солнце могут повлиять на здоровье людей и работу техники. Она отметила, что все зависит от точки, в которой произошла сама вспышка.

Эксперт считает, что подобные явления могут воздействовать на магнитное поле Земли. Это может привести к неисправности электроприборов и плохому самочувствию людей, подверженных сердечно-сосудистым заболеваниям и нарушениям опорно-двигательного аппарата.



Тамара Бреус доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории "Космическая погода" Института космических исследований РАН Сильно действует на тех, кто имеет сердечно-сосудистые патологии, ишемические, нервные расстройства, у кого болезни крови, у кого плохая нервная система, на метеочувствительных людей, людей, страдающих остеохондрозом. Все эти проблемы обостряются.

Она также отметила, что вспышки на Солнце оказывают негативное воздействие на электронику, так как они влияют на магнитное поле Земли. По мнению специалиста, это может привести к нарушению работы чувствительной техники, такой как ноутбук и мобильный телефон.

"Вспышки могут повлиять на контакты, элементы. Может произойти разрыв трансформаторных линий передач. С трубопроводами то же самое. Токи, которые усиливаются в земле из-за воздействия солнечных потоков, могут расплавить стыки трубопровдов и нарушить систему работы", – рассказала ученый.

Однако Бреус подчеркнула, что интенсивность воздействия излучения при солнечной вспышке зависит от расположения Земли в момент данного явления. Ученый заявила, что недавняя вспышка прошла без последствий.

"По вчерашнему и позавчерашнему дням поле было относительно спокойным. Последние дни – 1 и 2 июня – индексы магнитной активности были низкими. Ничего такого страшного не происходило", – считает Тамара Бреус.

Ранее в NASA рассказали, что обсерватория солнечной динамики зафиксировала мощную вспышку на Солнце.

Подобных вспышек не было с октября 2017 года. Ученые сообщили, что из-за нее может ухудшиться качество сотовой связи и сигнала GPS, в то же время она не способна оказать воздействие на здоровье людей.

Зафиксированная вспышка была классифицирована как всплеск излучения M-класса (средняя из больших).