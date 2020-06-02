"Проблемы обостряются". Как вспышка на Солнце может повлиять на здоровье

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Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории "Космическая погода" Института космических исследований РАН Тамара Бреус рассказала Москве 24, как вспышки на Солнце могут повлиять на здоровье людей и работу техники. Она отметила, что все зависит от точки, в которой произошла сама вспышка.
Эксперт считает, что подобные явления могут воздействовать на магнитное поле Земли. Это может привести к неисправности электроприборов и плохому самочувствию людей, подверженных сердечно-сосудистым заболеваниям и нарушениям опорно-двигательного аппарата.
Она также отметила, что вспышки на Солнце оказывают негативное воздействие на электронику, так как они влияют на магнитное поле Земли. По мнению специалиста, это может привести к нарушению работы чувствительной техники, такой как ноутбук и мобильный телефон.
"Вспышки могут повлиять на контакты, элементы. Может произойти разрыв трансформаторных линий передач. С трубопроводами то же самое. Токи, которые усиливаются в земле из-за воздействия солнечных потоков, могут расплавить стыки трубопровдов и нарушить систему работы", – рассказала ученый.
Однако Бреус подчеркнула, что интенсивность воздействия излучения при солнечной вспышке зависит от расположения Земли в момент данного явления. Ученый заявила, что недавняя вспышка прошла без последствий.
"По вчерашнему и позавчерашнему дням поле было относительно спокойным. Последние дни – 1 и 2 июня – индексы магнитной активности были низкими. Ничего такого страшного не происходило", – считает Тамара Бреус.
Ранее в NASA рассказали, что обсерватория солнечной динамики зафиксировала мощную вспышку на Солнце.
Подобных вспышек не было с октября 2017 года. Ученые сообщили, что из-за нее может ухудшиться качество сотовой связи и сигнала GPS, в то же время она не способна оказать воздействие на здоровье людей.
Зафиксированная вспышка была классифицирована как всплеск излучения M-класса (средняя из больших).
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