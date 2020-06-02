Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:41

"Проблемы обостряются". Как вспышка на Солнце может повлиять на здоровье

общество наука эксклюзив

Фото: depositphotos/vampy1

Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории "Космическая погода" Института космических исследований РАН Тамара Бреус рассказала Москве 24, как вспышки на Солнце могут повлиять на здоровье людей и работу техники. Она отметила, что все зависит от точки, в которой произошла сама вспышка.

Эксперт считает, что подобные явления могут воздействовать на магнитное поле Земли. Это может привести к неисправности электроприборов и плохому самочувствию людей, подверженных сердечно-сосудистым заболеваниям и нарушениям опорно-двигательного аппарата.

Сильно действует на тех, кто имеет сердечно-сосудистые патологии, ишемические, нервные расстройства, у кого болезни крови, у кого плохая нервная система, на метеочувствительных людей, людей, страдающих остеохондрозом. Все эти проблемы обостряются.
Тамара Бреус
доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории "Космическая погода" Института космических исследований РАН

Она также отметила, что вспышки на Солнце оказывают негативное воздействие на электронику, так как они влияют на магнитное поле Земли. По мнению специалиста, это может привести к нарушению работы чувствительной техники, такой как ноутбук и мобильный телефон.

"Вспышки могут повлиять на контакты, элементы. Может произойти разрыв трансформаторных линий передач. С трубопроводами то же самое. Токи, которые усиливаются в земле из-за воздействия солнечных потоков, могут расплавить стыки трубопровдов и нарушить систему работы", – рассказала ученый.

Однако Бреус подчеркнула, что интенсивность воздействия излучения при солнечной вспышке зависит от расположения Земли в момент данного явления. Ученый заявила, что недавняя вспышка прошла без последствий.

"По вчерашнему и позавчерашнему дням поле было относительно спокойным. Последние дни – 1 и 2 июня – индексы магнитной активности были низкими. Ничего такого страшного не происходило", – считает Тамара Бреус.

Ранее в NASA рассказали, что обсерватория солнечной динамики зафиксировала мощную вспышку на Солнце.

Подобных вспышек не было с октября 2017 года. Ученые сообщили, что из-за нее может ухудшиться качество сотовой связи и сигнала GPS, в то же время она не способна оказать воздействие на здоровье людей.

Зафиксированная вспышка была классифицирована как всплеск излучения M-класса (средняя из больших).

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать