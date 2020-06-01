Мощную вспышку зафиксировали на Солнце

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В NASA рассказали, что обсерватория солнечной динамики зафиксировала мощную вспышку на Солнце. Об этом сообщили на официальном сайте космического агентства.

Подобных вспышек не было с октября 2017 года. Ученые сообщили, что из-за нее может ухудшиться качество сотовой связи и сигнала GPS. В то же время оно не способно оказать воздействия на здоровье людей.

Зафиксированная вспышка была классифицирована как всплеск излучения M-класса (средняя из больших).

Ученые отметили, что появление вспышек и пятен на Солнце может говорить о начале нового солнечного цикла, после чего всплесков излучений становится все больше. Однако отследить их количество и ход солнечного цикла ученые могут лишь через несколько месяцев.

Ранее группа астрофизиков из Австралии, США, Канады, Бельгии и Дании обнаружили гигантскую древнюю кольцевую галактику. Она расположена на расстоянии 11 миллиардов световых лет от Земли. Ее необычность заключается в том, что скорость звездообразования в ней в 50 раз превышает аналогичный процесс в Млечном Пути.