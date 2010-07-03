В Финляндии запретили ввоз шиповника

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В Финляндии запретили импорт и продажу шиповника морщинистого (Rosa rugosa). Его внесли в перечень вредных и инвазивных видов растений, передает РИА Новости.

"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода", – говорится в сообщении министерства сельского и лесного хозяйства страны.

Уничтожать растение призывают в садах, парках, пляжах, на обочинах дорог в течение следующих трех лет.

Запрещаются также содержание, реклама и продажа гибридов волка и собаки – волкособов. При этом волкособов, которые заводились как домашние животные до 1 июня, можно держать дома до конца жизни животного. Сейчас в Финляндии насчитывается около тысячи волкособов.

В 2017 году российские власти обратили внимание на мимозу. Тогда кабмин РФ расширил перечень наркотических веществ. Один из видов мимозы – Mimosa Hostilis – попал в него. Это связали с тем, что высушенное растение содержит психоактивное вещество диметилтриптамин.