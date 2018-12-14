Финны хотят отказаться от бензина и дизеля

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В Финляндии разработали проект по улучшению экологической обстановки. В рамках его реализации предлагается к 2045 году в стране полностью запретить продажу горючего топлива.

Как сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на документ финского министерства транспорта и связи, параллельно планируется расширять производство биогаза и разработывать альтернативные источники энергии.

Автомобили приносят немало вреда окружающей среде, выбрасывая выхлопные газы в атмосферу. С каждым годом транспорта становится все больше, и ученые во всем мире думают, как уменьшить экологический ущерб от машин.

В последние десятилетия по всему миру идет разработка универсального альтернативного топлива. "Гибридные" силовые установки и электромобили уже становятся реальностью. Делаются также попытки использовать в качестве моторного топлива водород, спирт, биогаз и солнечную энергию.