Минобороны РФ в честь Дня Победы рассекретило новые документы о наступлении на Берлин

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Минобороны РФ в честь 80-летия со Дня Победы опубликовало новые рассекреченные документы о Берлинской наступательной операции, сообщает военное ведомство.

Документы взяты из фондов Центрального архива Минобороны. Среди них имеются директивы и приказы Ставки Верховного Главнокомандования, оперативные донесения, информационные сводки, шифртелеграммы, журналы боевых действий, исторические фотоснимки, схемы и планы, наградные листы на участников Берлинской стратегической наступательной операции и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности.

Ранее в Музее современной истории России открылась выставка "Победители. Солдаты и маршалы Победы", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В музее рассказали, что на экспозиции представлено более 300 предметов из фондов Музея современной истории России – личные вещи, награды, оружие, знамена, документы, фотографии и военные реликвии. Многие из них выставлены в музейной витрине впервые.