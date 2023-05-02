Журналист Андрей Малосолов умер в возрасте 50 лет

Фото: vk.com/malosolov

Спортивный журналист и общественный деятель Андрей Малосолов скончался в Москве в возрасте 50 лет. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

Как отметил собеседник, Малосолов умер 1 мая, его тело забрали из квартиры в 21:18 на улице Татьяны Макаровой.

Согласно неофициальным данным, он мог умереть из-за оторвавшегося тромба.

Шеф-редактор газеты "Советский спорт" Николай Яременко заявил, что Малосолов был человеком нестандартным и всегда имел собственный взгляд на многие вещи.

Малосолов также известен как футбольный болельщик и блогер. В 1990 году он создал журнал "Русский фан-вестник", в период с 1995 по 2005 год работал в агентстве РИА Новости, где смог поработать в качестве военного корреспондента.

В 2005 году работал в Российском футбольном союзе (РФС), представляя руководителя пресс-службы. Также в 2007 году Малосолов стал организатором Всероссийского объединения болельщиков.

