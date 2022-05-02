В Москве за сутки госпитализировали 130 человек с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Москве за сутки госпитализировали 130 человек с коронавирусом. На ИВЛ находятся 95 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Победить болезнь смогли 476 человек. С начала пандемии от инфекции вылечились более 2,5 миллиона москвичей.

За сутки выявили 334 новых случаев заражения COVID-19. Скончались за минувшие 24 часа 17 пациентов.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев допустил рост заболеваемости в Москве, который может начаться после майских праздников. Большого всплеска, по мнению специалиста, опасаться все же не стоит. Это связано с тем, что жители столицы стали меньше выезжать за рубеж.