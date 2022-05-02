За сутки в России госпитализировали 1 152 человека с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России за сутки госпитализировали 1 152 человека с коронавирусом. Это на 20,1% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Рост числа госпитализаций зафиксирован в 26 регионах. Снижение отмечено в 47 субъектах РФ. Без изменений ситуация осталась в 12 регионах.

За прошедшие 24 часа выявлено 6 207 случаев заражения коронавирусом. Общее количество зафиксированных случаев заболевания за весь период составляет 18 195 608.

Выздоровело за сутки 7 502 человека, что на 14,1% меньше по сравнению с предыдущим днем. С начала пандемии победить болезнь смогли 17 556 220 человек.

Скончались за минувшие 24 часа 136 человек. За весь период спасти не удалось 376 167 пациентов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что самым заразным штаммом коронавируса за всю историю пандемии является подвид "Омикрона" BA.2 или "Стелс-Омикрон". Доля данного варианта инфекции постоянно росла, достигнув более 90% от всех новых случаев заболеваний, что полностью согласуется с информацией о том, что "Стелс-Омикрон" является самым трансмиссивным среди штаммов коронавируса.