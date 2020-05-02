85% новых заболевших младше 65 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Среди выявленных пациентов с подтвержденным коронавирусом в Москве 85% – младше 65 лет. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

"43% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% – от 46 до 65 лет, 10% – от 66 до 79 лет, еще 5% – старше 80 лет", – говорится в сообщении.

При этом 7% зараженных COVID-19 – дети.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев в Москве составило 62 658.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что Москва резко увеличила тестирование на коронавирус. Мэр отметил, что согласно скрининговым исследованиям различных групп населения, реальное количество заразившихся COVID-19 составляет около 2% от общего количества жителей столицы.

Согласно последним данным, в России подтвердили 9 623 случая заражения COVID-19. Больше всего зараженных в Москве – 5 358. Такое число выявленных заболевших обусловлено именно увеличением числа тестирований.