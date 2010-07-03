Низкое атмосферное давление в Москве может стать рекордным

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Погодные условия в Москве резко поменяются, сообщает портал "Метеоновости".

Как поясняют синоптики, обширный антициклон смещается на юго–восток и уступает место атлантическому циклону.

2 мая ожидается аномально низкое атмосферное давление. Оно упадет до отметки 735 мм. По словам специалистов, это значение может стать рекордным.

В этот день атмосферное давление не опускалось ниже 737 мм. Это значение показали барометры в 1983 году на станции ВДНХ.

Ранее сообщалось, что со 2 мая на погоде в городе начнет сказываться влияние циклона. Он принесет с собой порцию теплого и влажного воздуха. Вероятность дождей возрастет. Ночи при этом станут теплее, заморозков не будет.

К концу выходных ночные температуры повысятся до плюс 3–8, а в дневные часы потеплеет до плюс 15–20 градусов.