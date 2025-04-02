Верховный суд: купленное во время сожительства имущество не делится при расставании

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Купленное во время сожительства имущество не делится при расставании, поскольку не является совместно нажитым, следует из определения судебной коллегии Верховного суда России по гражданским делам. Об этом пишет РИА Новости.

Суд рассматривал спор между супругами из Краснодарского края, которые прожили в официальном браке 24 года, а затем развелись, но продолжили жить вместе. За это время бывший супруг подарил жене автомобиль, который оформил на нее.

Однако, приняв решение расстаться окончательно, мужчина обратился в инстанцию, чтобы признать машину совместно нажитым имуществом. Изначально в прошении ему было отказано, но апелляция решила, что, поскольку после развода прошло мало времени, то деньги, на которые было куплено авто, считаются совместно нажитыми. Это означает, что и на транспорт должен распространяться режим совместной собственности.

Тем не менее Верховный суд не согласился с этим решением, указав, что на территории России признается только брак, зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния. То есть права и обязанности супругов, в том числе имущественные, возникают именно с момента госрегистрации.

"Таким образом, фактическое совместное проживание не порождает правовых последствий, которые влечет факт заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. Режим совместной собственности супругов на имущественные отношения между лицами, не состоящими в браке, распространен быть не может", – подчеркнули в инстанции.

В результате Верховный суд оставил в силе только первое постановление, присудившее машину женщине.

Ранее юрист Илона Гуськова рассказала, могут ли бывшие супруги отсудить деньги за подарки. Она пояснила, что при разбирательстве суд оценивает характер отношений между сторонами и наличие договоренностей о возврате переданных средств или имущества. Согласно законодательству, возврату не подлежат деньги, переданные во исполнение несуществующего обязательства.