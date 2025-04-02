Участница ярмарки в Басманном районе регулярно отправляет продукты на передовую

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Новая участница межрегиональной ярмарки в Басманном районе из Рязани Светлана почти каждую неделю собирает посылки для бойцов СВО. Она отправляет им собственную продукцию и теплые вещи, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На ярмарке женщина предлагает горожанам фермерские товары. У нее можно купить молочные продукты и выпечку. По словам Светланы, качественная фермерская продукция пользуется большим спросом у местных жителей. За недолгий срок работы у нее уже появились постоянные покупатели.

Участникам спецоперации активно помогают и другие участники столичных ярмарок. С межрегиональной ярмарки в Отрадном военным регулярно отправляют мясо оленя и кабана, а также якутскую рыбу. Такие же продукты там могут купить и москвичи.

Перед Новым годом военнослужащим направили посылку с конфетами и мандаринами, а участник ярмарки из Воронежской области отправил жителям новых российских регионов орехи и сухофрукты.

Московские ярмарки и рыбные рынки "Москва – на волне" предоставляют участникам СВО и членам их семей скидку в размере 10%.

Военных также активно поддерживают ученики и учителя столичных школ. Они собирают гумпомощь, посещают бойцов в госпиталях, организовывают концерты и передают подарки. Кроме того, школьники пишут военнослужащим письма. Они благодарят за подвиги, желают успехов и скорейшего возвращения домой.