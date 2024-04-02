Заболеваемость COVID-19 в РФ сократилась на 13,4% за неделю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшую неделю заболеваемость коронавирусом уменьшилась в России на 13,4%, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

По данным Оперштаба, госпитализированы 2 918 человек, что на 3,1% больше, чем на предыдущей неделе. Рост количества людей, которые попали в больницу, зафиксировали в 40 субъектах РФ.

"Показатель заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 14,53 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 13,4%", – говорится в сообщении.

В штабе добавили, что за минувшую неделю выздоровели 24 087 человек. Это на 5,4% меньше, чем в предыдущую неделю. Умерли за этот период 75 человек.

26 марта Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость COVID-19 в РФ увеличилась на 0,4%. Зарегистрировали более 24 тысяч случаев заболевания коронавирусом.