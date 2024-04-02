Эксперт Харченко рассказала, какие продукты относятся к суперфудам

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Часто в список суперфудов включают продукты с высоким содержанием питательных веществ, антиоксидантов, витаминов, минералов. Об этом "Газете.ру" рассказала велнес-эксперт и кандидат медицинских наук Евгения Харченко.

"Слово "суперфуд" впервые использовали для описания банана. Сам термин не научный, так как нет критериев для определения того, что является суперфудом, а что – нет", – прокомментировала она.

Эксперт отметила, что к суперпродуктам относят свежие фрукты и овощи, орехи, бобовые и некоторые виды рыбы. Регулярное употребление этих продуктов способствует снижению риска некоторых заболеваний, улучшению здоровья и увеличению продолжительности жизни.

Харченко уточнила, что многие суперпродукты содержат комбинацию различных витаминов, антиоксидантов и клетчатки, и маркетологи используют это в продвижении.

"Например, апельсин не самый богатый продукт витамином С. Болгарский перец, гуава и тимьян содержат более высокую концентрацию этого витамина. Апельсин – скорее результат обширного маркетинга компаний, продвигающих апельсиновый сок", – подчеркнула эксперт.

Харченко указала, что человек может приносить пользу здоровью и без суперпродуктов. Например, яблоки очень питательны, но в список суперфудов включаются редко. А такие традиционные ферментированные продукты, как кефир, доступны многим, полезны для микробиоты кишечника, но тоже не относятся к суперфудам.

Эксперт посоветовала включать все пищевые группы в свой рацион.

"Если бы существовал один продукт, содержащий все питательные вещества, то это был бы настоящий суперфуд. Но таких продуктов не существует", – заключила Харченко.

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