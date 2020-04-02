ЕКА восстановило миссию на Марсе после ее отмены из-за COVID-19

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Европейское космическое агентство (ЕКА) восстановило миссию на Марсе после ее приостановки из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает News.ru.

В настоящее время работа семи научных спутников на орбите планеты возобновлена. Таким образом, планетарные миссии вернулись к сбору научных данных в Солнечной системе.

Отмечается, что сейчас четыре аппарата изучают магнитосферу Земли и марсианские орбитальные станции.

Ранее сообщалось, что российско-европейскую миссию на Марс отменили из-за пандемии COVID-19. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что миссия ExoMars-2020 переносится на 2022 год.