В ВОЗ опровергли эффективность имбиря при лечении коронавируса

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали не верить в эффективность имбиря при лечении коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на директора программы по ЧС в области здравоохранения Майкла Райана.
"Думаю, что нужно быть осторожным с тем, что называется традиционными методами лечения, к которым прибегают люди, чтобы лучше себя почувствовать, например, при лечении простуды или гриппа, – отметил эксперт.
При этом он отметил, что все, что позволяет людям чувствовать себя лучше, вселяет надежду на выздоровление и не угрожает здоровью, имеет положительное влияние.
По словам Райана, по всему миру ведутся испытания лекарств, но на сегодняшний день нет доказанного эффективного способа лечения коронавирусной инфекции.
Он посоветовал людям, у которых есть любимые способы лечения, такие как фенхель, имбирь или лимон, продолжать использовать их, но не утверждать без доказательств, что определенные средства могут лечить коронавирус.
По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 827 тысяч человек, свыше 40 тысяч скончалось. За последние сутки в 35 регионах России подтвердили 440 случаев заражения COVID-19. Всего в стране на данный момент зарегистрировано 2777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах.
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