Роспотребнадзор дал рекомендации, как покупать продукты во время коронавируса

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В Роспотребнадзоре дали советы по выбору продуктов в магазинах в условиях распространения коронавирусной инфекции.
В частности, не стоит покупать продукты впрок, поскольку в просроченных крупах, сухофруктах и орехах могут завестись амбарные вредители. Следует выбирать продукты, которые могут храниться при комнатной температуре, обратив внимание на их срок годности, упаковку и состав.
Также важно знать, в каких условиях продукция хранится в магазине и соответствует ли температурным режимам, которые указал производитель. При дистанционной покупке рекомендуется вымыть руки до того, как открыть пакет, не забывать проверять срок годности продуктов и целостность упаковки.
В ведомстве отмечают, что продовольственные магазины работают в постоянном режиме и поддерживают объем основных продуктов.
Ранее профессор Федерального медико-биологического агентства, врач персонифицированной медицины Маргарита Королева рассказала, что правильное питание может позволить снизить риск заражения COVID–19.
Врач отметила, что необходимо разделить потребляемую за день пищу на шесть приемов, где за раз по объему каждый не должен превышать 250 миллилитров. После семи вечера следует совсем воздержаться от еды.
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