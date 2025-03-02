Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 2 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода с небольшим снегом прогнозируется в Москве в воскресенье, 2 марта. На дорогах местами возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до минус 3 градусов, по области – до минус 7 градусов.

Некомфортная погода с высокой влажностью и небольшими осадками установится в Москве на следующей неделе, считают синоптики. В первую неделю марта до ее середины погоду определит глубокий атлантический циклон.

В регионе ожидается облачная погода с осадками, в Подмосковье они могут быть умеренными. До середины рабочей недели температура в ночные часы будет варьироваться от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем значение столбика термометра поднимется до 3 градусов выше нуля.