Астролог рассказала, чего нужно избегать в первые недели марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В первые две недели марта важно избегать ссор, заниматься творчеством и учебой. Об этом Москве 24 рассказала астролог Евгения Шустина.

По ее словам, начало первого весеннего месяца в этом году проверит всех на эмоциональную стабильность. Появится ощущение, что окружающие и внешние обстоятельства пытаются выбить из колеи, объяснила Шустина.

Особенно напряженная обстановка создастся перед полнолунием, которое наступит 7 марта. Его влияние будет ощущаться с 15:40 (мск) 5-го и до 15:40 (мск) 9 числа. В этот период окружающие будут придираться к мелочам, предупредила астролог.

"Инициатором претензий может быть кто угодно: руководитель, супруг, подруга, мама. Но в долгу никто не останется и захочет ответить на все придирки. Так что возможны ссоры или споры из-за мелочей, но с большими обидами", – предупредила Шустина.





Евгения Шустина астролог Чтобы пройти это полнолуние без конфликтов, важно взять эмоции под контроль: не реагировать на чужие замечания и самому не цепляться к окружающим. Также необходимо перенести все важные дела на период после 13 марта. Или хотя бы начиная с 9–10 числа.

В полнолуние снизить в разы риск эмоциональных всплесков помогает физическая активность. Чтобы справиться со стрессом, можно много гулять и заниматься домашним хозяйством, посоветовала астролог. Кроме этого, помогут расслабиться ванны с солью или спа-процедуры.

Также первая половина марта идеально подходит для творчества. "Здесь можно дать себе волю: рисуйте, лепите, вяжите, танцуйте. В эти дни легко поймать вдохновение и придумать что-то необычное", – отметила Шустина.

Также, по ее словам, будут успешны все, кто получает образование: в этот период их ждут озарения. Учеба пойдет на пользу, а материал будет легко усваиваться, добавила астролог.

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