Врач рассказала о постковидном синдроме после "Омикрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Переболевшие штаммом коронавируса "Омикрон" часто сталкиваются с осиплостью или потерей голоса, рассказала врач первой категории, терапевт, кардиолог, онколог, заведующая терапевтическим отделением Юсуповской больницы Элина Аранович. Об этом сообщает "Газета.ру".

По ее словам, причиной является воспалительный процесс в слизистой оболочке глотки, гортани и трахеи.

"В результате возможно появление дисфонии – осиплости, дребезжания, скрипучести или афонии – полного исчезновения голоса. Клинически данный процесс протекает в рамках ларингита, ларинготрахеита или фарингита", – рассказала Аранович.

По ее словам, лечение должен назначить врач. Однако самостоятельно можно начать пить больше теплой жидкости, оставаться дома и соблюдать в квартире температурный режим.

"Также интенсивное полоскание горла растворами антисептиков и отварами трав 4–6 раз в день может способствовать уменьшению выраженности симптомов. Рекомендовано рассасывать ментоловые и фитопастилки, леденцы с антисептиком, согласно инструкции", – рассказала врач.

Аранович подчеркнула, что при соблюдении рекомендаций, а также с учетом характера поражения в большинстве случаев стойких нарушений фонации у переболевших не фиксируется.

Ранее заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал, что "Омикрон"-штамм намного реже поражает легкие и вызывает тяжелое течение заболевания.

По словам специалиста, за счет своей высокой контагиозности "Омикрон" вытеснил более опасную "Дельту". Эксперт считает, что именно эти факторы позволяют говорить о целесообразности смягчения противоэпидемических мер.