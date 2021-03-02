Чемпион ОИ-1980 по конному спорту Александр Блинов найден мертвым

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Победителя Олимпиады-1980 по конному спорту Александра Блинова нашли мертвым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерации конного спорта России.

Уточняется, что спортсмен перестал выходить на связь с 9 февраля.

"На следующий день ему звонили, но через какое-то время телефон разрядился. Сегодня нашли тело Александра Ивановича, но дополнительной информации о том, что случилось, нет", – говорится в сообщении.

Ранее в поисковом отряде "Лиза Алерт" сообщали, что Блинов выехал 9 февраля из деревни Андреевское Можайского района и с тех пор его местонахождение было неизвестно.