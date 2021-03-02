Кадырову подарили зуб древнейшей вымершей акулы

Фото: vk.com/ramzan
Главе Чечни Рамзану Кадырову подарили зуб древнейшего вымершего вида акул – мегалодона, предположительно найденный в горах республики. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Чечни.
Зуб мегалодона, возраст которого от 2,6 миллиона до 23 миллионов лет, Кадырову передал министр Чечни по туризму Муслим Байтазиев. Зуб нашли в горном Шатойском районе ЧР по дороге к Нохчи-Келойским водопадам.
В ходе встречи с Кадыровым министр рассказал, что, несмотря на пандемию, республика сохранила туристическую привлекательность. Чечня вошла в 20 регионов России, которые сохранили туристов.
10 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике отменят обязательное ношение масок в общественных местах. Тем не менее сохранится рекомендация носить их. Решение о снятии ограничений приняли на основании изучения эпидемиологической обстановки на территории региона. Кроме того, Чечня снимает ограничения по передвижению через границы республики.
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