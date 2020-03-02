Легкие симптомы ОРВИ выявлены у контактировавших с заболевшим коронавирусом

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У родственников и друзей москвича, у которого после возвращения из Милана была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19, отсутствуют симптомы, у контактировавших с ним выявлены легкие симптомы ОРВИ, рассказали Агентству "Москва" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Сейчас госпитализированы шесть родственников (двое из них находятся в Крыму и Московской обрасти) и пять друзей заболевшего (один пока находится за границей). Никто из них за прошедшее время не выходил на работу, так как все находились в отпуске.

У всех, включая тех, кто успел уехать в другие регионы, взяты пробы для проведения анализов.

Среди пассажиров рейса госпитализировано 13 человек, они имеют легкие симптомы ОРВИ. Остальные либо находятся на домашнем карантине либо с ними работают врачи скорой помощи.

Данные о всех уехавших в другие регионы пассажирах переданы медицинским службам этих субъектов.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

С 20 февраля 2020 года российские власти ввели временный запрет на въезд граждан Китая в связи с обострением обстановки с уханьской пневмонией. С 1 марта было закрыто авиасообщение с Южной Кореей, изменения не коснулись рейсов "Аэрофлота" и "Авроры". Помимо этого, были временно запрещены чартеры между Россией и Ираном.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае уже превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечилось более 44,4 тысячи человек. Всего в мире зарегистрировано 88,9 тысячи подтвержденных случаев заболевания.