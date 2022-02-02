Микробиолог рассказала, почему жители Лапландии не толстеют

Фото: AP Photo/David McDougall
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, микробиолог Анча Баранова рассказала об особенности организма жителей Крайнего Севера, которая позволяет им не набирать вес от употребления сладостей. Об этом сообщает Pravda.ru.
Она объяснила, что сахарозу, глюкозу и фруктозу перерабатывают специальные ферменты – сахараза-изомальтаза и трегалоза. За их выработку отвечают гены SI и TREH, которые у жителей Лапландии, Гренландии и других приполярных регионов малоактивны. Поэтому, когда жители Севера пытаются есть сладости, у них наблюдается несварение, приучать организм к сахару им приходится постепенно.
"Никуда не девшаяся при этом мутация защищает лапландцев от всасывания этого самого сахара в кровь, а потому никакого диабета, а только польза. Переработав сахар, бактерии наделают для них полезнейший бутират", – отметила микробиолог.
В то же время, по словам Барановой, лапландцам вовсе и не нужен сахар: из-за их арктического типа питания, который включает в том числе оленину и тюленье мясо, простые сахара сами образуются внутри клеток.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал правильное питание и физические нагрузки основными способами профилактики сахарного диабета. Причем и то и другое нужно делать одновременно. По его словам, отсутствие физнагрузок резко повышает риск развития диабета даже при стабильном весе.
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