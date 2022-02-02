Эндокринолог рассказала об опасности поездок на море зимой

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Несмотря на расхожее мнение о пользе поездок на море, в некоторых случаях зимой они могут нанести вред. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-эндокринолога Татьяну Суслову.

По словам специалиста, прежде всего это касается людей, страдающих гиперфункцией щитовидной железы. Резкая смена климата может вызвать у них развитие тиреотоксикоза – избытка гормонов щитовидной железы, поражающего различные органы и системы человеческого тела.

"Дело в том, что именно щитовидная железа помогает нам приспосабливаться к смене климата. <...> Но сделать это резко она не может. Для перехода с зимнего режима на летний и наоборот органу нужно несколько месяцев. За это время щитовидной железе нужно успеть развить или сузить систему кровеносных сосудов, увеличить или уменьшить поток гормонов к каждой клетке тела", – объяснила Суслова.

По ее словам, за неделю организм успеет привыкнуть к резкому перепаду температуры с -20 до +30 градусов, однако спустя это время надо будет уже возвращаться обратно, и тогда щитовидная железа снова испытает стресс. Прежде чем ехать на море зимой, следует узнать у лечащего врача, не принесет ли это больше вреда, заключила Суслова.

Ранее эндокринолог Юлия Бурякова рассказала, что перенесенный человеком коронавирус может вызвать заболевание щитовидной железы – тиреоидит. Симптомами болезни могут быть слабость, постоянная сонливость, сухость кожи, выпадение волос, плаксивость или раздражительность.