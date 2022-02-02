Эндокринолог рассказала об опасности поездок на море зимой

Фото: depositphotos/wjarek
Несмотря на расхожее мнение о пользе поездок на море, в некоторых случаях зимой они могут нанести вред. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-эндокринолога Татьяну Суслову.
По словам специалиста, прежде всего это касается людей, страдающих гиперфункцией щитовидной железы. Резкая смена климата может вызвать у них развитие тиреотоксикоза – избытка гормонов щитовидной железы, поражающего различные органы и системы человеческого тела.
"Дело в том, что именно щитовидная железа помогает нам приспосабливаться к смене климата. <...> Но сделать это резко она не может. Для перехода с зимнего режима на летний и наоборот органу нужно несколько месяцев. За это время щитовидной железе нужно успеть развить или сузить систему кровеносных сосудов, увеличить или уменьшить поток гормонов к каждой клетке тела", – объяснила Суслова.
По ее словам, за неделю организм успеет привыкнуть к резкому перепаду температуры с -20 до +30 градусов, однако спустя это время надо будет уже возвращаться обратно, и тогда щитовидная железа снова испытает стресс. Прежде чем ехать на море зимой, следует узнать у лечащего врача, не принесет ли это больше вреда, заключила Суслова.
Ранее эндокринолог Юлия Бурякова рассказала, что перенесенный человеком коронавирус может вызвать заболевание щитовидной железы – тиреоидит. Симптомами болезни могут быть слабость, постоянная сонливость, сухость кожи, выпадение волос, плаксивость или раздражительность.
"Доктор 24": щитовидка
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: