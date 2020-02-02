Кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов

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Отслеживающие состояние здоровья фитнес-браслеты и смарт-часы полезны для медицины. Такое мнение выразил врач-кардиолог Константин Иванов.

"Исследования проводятся, и уже в ближайшее время мы увидим пользу от смарт-часов для медицины. Нам куда проще проходить 10 тысяч шагов или соблюдать рацион питания, если гаджеты делают из этого игру", – заявил Иванов в интервью радио Sputnik.

Врач отметил, что современные гаджеты имеют такие свойства, как измерение артериального давления, уровня сахара в крови, измерения фаз сна, шагов и так далее. Он полагает, что такие гаджеты уверенно можно считать полезными для здоровья.

При этом специалист развеял миф о вреде от гаджетов. Он уточнил, что многие боятся получить огромную дозу облучения от их использования. Эксперт объяснил, что некоторые считают: современные устройства еще не до конца изучили.

"Существует громадное количество мифов о том, что современные гаджеты имеют сумасшедшие свойства излучения. Пожалуй, их можно сравнить со страхом перед метеоритом, который несет в себе устрашающую силу", – заявил специалист.

Он добавил, что к настоящему моменту нет таких исследований, которые утверждают о вреде устройств на организм человека.

Ранее британские ученые пришли к выводу, что ночной режим на смартфонах, использующий защиту от синего излучения, негативно влияет на циркадные ритмы организма.

Такое излучение плохо влияет на сон и приносит больше вреда, чем пользы. Прохладные цвета более привычны для организма человека, а также не оказывают слишком негативного воздействия.