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02 февраля, 19:45

Глава Хорошевского района прокомментировал уборку снега

общество погода ЖКХ эксклюзив

02 февраля, 19:45

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава Хорошевского района Москвы Сергей Бахров заявил, что снег в районе убирается в соответствии с регламентом и по технологии. Он пояснил уборку снега в комментарии порталу Москва 24.

Ранее в Сети появилось видео о некачественной уборке снега в Хорошевском районе столицы. Местная жительница записала, как машина убирает снег нестандартным образом. Она собирает грязный снег с проезжей части и подбрасывает его на газоны, деревья и тропинки.

Глава района пояснил, что эта машина "непривычная", она так и должна работать – перебрасывать снег с дороги на газон.

Бахров отметил, что эта машина называется ротор. Он и должен так работать – перебрасывать снег на газоны. Никаких нарушений регламента в данном видео нет. На записи запечатлен ротор нового поколения, который может направленно выбрасывать снег на 5-7 метров.

Глава района отметил, что в Москве всегда работала роторная техника. Машина, представленная на видео, является "родственницей" тем ручным роторам, которые используются для уборки снега на даче. Малая роторная техника работает по тому же принципу – собирает снег и "выплевывает" его на газон.

"То, что прислали жители, – это так называемая машина унимог, ротор на базе автомобиля мерседес. Он многофункционален. Если снег только выпал, он легкий, пушистый и еще без реагентов, мы его можем выбрасывать на газоны этим ротором. Если уже несколько дней прошло, снег подтаял и с реагентом, то сопло, которое его выбрасывает, разворачивается в другую сторону и загружает этот снег в КамАЗ, и он дальше вывозится", – пояснил Бахров.

Он добавил, что на видео показан тот момент, когда снег сгребают в лоточную часть дороги. Снег в этот момент был мягкий. Поэтому, чтобы его не вывозить и не перегружать технику, работники решили выбросить его на газоны.

Коммунальные службы вышли на уборку московских улиц из-за начавшегося снегопада.

общество погода ЖКХ эксклюзив

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