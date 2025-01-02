Победитель "Новогоднего миллиарда" получит более 781 миллиона рублей

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Победитель "Новогоднего миллиарда" от "Русского лото" после вычета налога получит более 781 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на распространителя гослотерей в РФ "Столото".

"Общая сумма выигрыша победителя 1604-го тиража "Русского лото" составила 1 000 000 200 рублей – один миллиард рублей во втором туре и еще 200 рублей в 28 туре", – говорится в сообщении.

Налог по прогрессивной шкале доходов составит 22%, то есть 218 402 044 рубля. Победитель получит на руки 781 598 156 рублей.

"По предварительным данным, билет, выигравший один миллиард рублей, был приобретен на сайте "Столото" с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области", – уточнил распространитель гослотерей.

Ранее житель Пермского края выиграл в лотерею "Рапидо Драйв" 3,5 миллиона рублей. Мужчина правильно отметил 11 цифр в первом игровом поле лотерейного билета и 2 числа – во втором.

Между тем чаще всего выигрывать в лотереях стали жители Татарстана и Новосибирской области. За 2021 год там выиграли по 50 и 60 миллионов соответственно.

