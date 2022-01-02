Врач рассказал, кому стоит воздержаться от холодца

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Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала Москве 24, что холодец не рекомендуется есть страдающим подагрой и мочекаменной болезнью, а также людям с заболеваниями ЖКТ в стадии обострения.
Врач-диетолог, член российской ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша отметила, что холодец можно отнести к блюдам здоровой кухни из-за того, что это белковый продукт. Главным его минусом диетолог назвала достаточно высокую жирность.
"Самое главное после приготовления холодца – удалить с него весь жир в виде белой корки, которая образуется. Тогда это будет вполне полезный продукт, прекрасная закуска", – сказала Макиша.
Специалист призвала не переедать холодец, особенно за праздничным столом. "Порция холодца в 150–200 граммов, или две-три столовые ложки, достаточно за новогодним столом, чтобы потом не было тяжело и в то же время получить удовольствие и насыщение", – подчеркнула Макиша. Врач посоветовала использовать менее жирные виды мяса в холодце, например курицу или говяжьи ножки вместо свиных, чтобы блюдо получилось более полезным.
Для того чтобы зажелировать холодец из нежирного мяса, туда можно отдельно добавить желатин. В зависимости от вкусовых предпочтений разные виды мяса можно комбинировать. Также специалист рекомендовала дополнить холодец порцией овощей, потому что лучше, когда белковые продукты поступают в организм вместе с клетчаткой.
Ранее сообщалось о том, что члены российского экипажа Международной космической станции (МКС) приготовят селедку под шубой к новогоднему столу. Космонавт Антон Шпаклеров добавил, что на орбите также есть черная икра и мандарины.
"Доктор 24": холодец
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