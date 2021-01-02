В Минздраве заявили о риске алкоголизма из-за детского шампанского

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Главный внештатный психиатр-нарколог Депздрава Москвы и Минздрава Евгений Брюн заявил, что "детское шампанское" может спровоцировать алкоголизм в будущем.
При этом он указал, что спрогнозировать наверняка, как это скажется на судьбе конкретного ребенка нельзя. Тем не менее специалист считает, что такого понятия, как "детский алкоголь", в доме быть не должно.
"Но если вы даете детям "детский алкоголь", вы должны совершенно четко понимать, что вы его приобщаете к алкоголизации", – сказал Брюн РИА Новости.
Он пояснил, что в возрасте 3-5 лет происходит первичное научение, импринтинг. "И никогда потом не объясните, что этого делать нельзя", – сказал врач.
Брюн также добавил, что реклама алкоголя в виде детского шампанского может привести к негативным последствиям.
"Не нужно смешивать взрослые привычки и традиции и детские. Не делайте из детей своих собутыльников, они вам за это отомстят своим заболеванием", – сказал он.
В свою очередь главный диетолог столичного Депздрава Антонина Стародубова напомнила, что в детском шампанском достаточно высокое содержание сахара.
"В конечном итоге именно с этим связывают высокие риски формирования избыточной массы тела и ожирения у детей, и в первую очередь, подростков", – сказала она.
По словам врача, от однократного приема небольшой порции напитка негативных последствий не будет, однако следует учитывать, что ароматизаторы и красители могут спровоцировать аллергию.
Диетолого советовала готовить морс или компот, так как в них содержание сахара будет ниже, чем в напитках промышленного производства.
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