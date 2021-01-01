Врач рассказал, что надо пить 1 января

Фото: depositphotos/lenaxf

Доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский рассказал, как быстрее и эффективнее избавиться от последствий новогоднего застолья.

В частности, он указал, что лучше всего восстанавливает самочувствие обычная или минеральная вода, а также свежевыжатые соки – при отсутствии противопоказаний, связанных с желудком.

Диетолог отметил, что с помощью этих напитков можно обеспечить организм водорастворимыми витаминами и минералами.

Чтобы взбодриться, подходит и классический кофеин – кофе либо чай, но в умеренных количествах, добавил специалист в интервью радио Sputnik.

Кроме того, он рекомендовал пить кефир и другие кисломолочные продукты, тогда как тонизирующие напитки и рассол с утра пить не стоит.

В заключение врач подчеркнул, что традиция, когда "клин клином вышибают" и опохмеляются спиртным, – плохо сказывается на скорости восстановления.

Ранее шеф-повар рассказал, что оливье или другие новогодние салаты можно хранить 2-3 дня. По его словам, чтобы салаты оставались свежими, их нужно заправлять только перед подачей.