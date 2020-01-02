Более 50 детей появились на свет в столице в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 50 детей появились на свет в Москве в новогоднюю ночь. Больше всего родилось мальчиков, говорится на портале мэра и правительства Москвы.



"В ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года в роддомах Москвы появились на свет 53 новорожденных, 30 из них мальчики", – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что последний малыш, который появился на свет в уходящем году, родился в 23:50 в роддоме ГКБ имени Юдина. В 00:10 на свет появилась девочка в роддоме ГКБ имени Виноградова.

При выписке в каждом роддоме родителям новорожденных детей дарят специальный набор "Наше сокровище", который состоит из 44 универсальных предметов для младенцев. В наборе есть ползунки, боди, шапочки, комбинезоны, слюнявчик, пустышка, бутылочка, погремушка, пеленка, присыпка, памперсы и другое.

Список предметов составлен с учетом мнения экспертов, педиатров и родителей. Подарочный набор позволяет родителям сэкономить деньги и время на покупку самых необходимых вещей для малыша – стоимость набора около 20 тысяч рублей. Набор для новорожденного вручают всем родителям, чьи дети появились на свет в Москве, независимо от места жительства родителей.