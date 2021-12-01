Нутрициолог дала советы по правильному употреблению воды

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Вода улучшает работу мозга, пищеварения и предупреждает старение. Но неправильное ее употребление может нанести вред организму, заявила нутрициолог и эксперт Академии врачей UniProf Ирина Кононенко.
Эксперт отметила, что каждое утро необходимо начинать не с чая и кофе, а с 200–250 миллилитров теплой воды. Холодная жидкость может спровоцировать спазм в ЖКТ, что нарушит пищеварение, уточнила Кононенко.
"Еще 200 (миллилитров. – Прим. ред.) можем выпить в качестве аперитива, то есть с добавлением сока лимона, алоэ, куркумы или хлорофилла. Все эти добавки можно употреблять с учетом индивидуальных противопоказаний", – сказала Кононенко в интервью Пятому каналу.
Однако, по словам нутрициолога, объем рекомендуемой жидкости для каждого индивидуален. Так, рекомендуется выпивать в среднем 30–40 миллилитров воды на килограмм веса даже в случае ожирения. При этом более активным людям нужно выпивать больше жидкости.
"Если калорийность вашего рациона в сутки составляет 1 500 калорий, то в день вы должны выпивать не менее 1 500 литров чистой воды", – пояснила Кононенко.
Ранее нутрициолог Мария Розанова назвала самый полезный для здоровья чай. Она посоветовала выбирать преимущественно крупнолистовой, избегая напитков с различными ароматизаторами и добавками.
"Городской стандарт": имбирный чай
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