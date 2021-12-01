Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Всероссийский антикоррупционный диктант пройдет 9 декабря. Его проведут в дистанционном формате в виде теста. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

В качестве партнеров мероприятия выступают МГЮА имени Кутафина и институт государственной службы и управления РАНХиГС при содействии департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города.

Отмечается, что целью диктанта является проверка знаний граждан РФ о системе борьбы с коррупцией и ее механизмах.

В пресс-службе уточнили, что принять участие могут взрослые и подростки от 14 лет из любого региона страны. Однако нужно заранее пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия.

После окончания диктанта его участники получат сертификат. Прошедшие диктант успешно получат именные сертификаты, подтверждающие высокие знания в сфере противодействия коррупции.

Ранее в Москве состоялась ежегодная научно-практическая конференция по противодействию коррупции в органах исполнительной власти. В конференции приняли участие представители администрации президента РФ, Минтруда, общественных организаций, правоохранительных органов и ряда высших учебных заведений.