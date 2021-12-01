Военным предоставят выходные перед Новым годом

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Военнослужащим России предоставят выходные 29 и 30 декабря взамен двух предшествующих рабочих суббот. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Он добавил, что уже подписал соответствующий приказ.

"Взамен поработаем 18 и 25 декабря", – сказал Шойгу.

Глава Минобороны также потребовал обеспечить нужный уровень боевой готовности, а также поддержать правопорядок и воинскую дисциплину в войсках.

Ранее Минобороны РФ выступило с инициативой освободить военнослужащих от QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса. Согласно проекту, военным будет достаточно показать сертификат о вакцинации или документ, подтверждающий личность и принадлежность к Вооруженным силам.

