Совфед одобрил закон о продлении предельного срока службы генералов армии

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Совет Федерации одобрил закон, который позволяет президенту РФ увеличивать максимальный возраст пребывания на военной службе для маршала, генерала армии и адмирала флота.

"В отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими указанного возраста", – говорится в пояснительной записке.

Согласно проекту закона, новый контракт может заключаться на срок, который устанавливается решением главы государства.

На сегодняшний день предельный возраст пребывания на военной службе для маршала, генерала армии и адмирала флота составляет 65 лет. Новый контракт с ними может заключаться до достижения возраста 70 лет.