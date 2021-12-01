Российских военнослужащих предложили освободить от QR-кодов – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минобороны РФ выступило с инициативой освободить военнослужащих от QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.
Согласно проекту, военным будет достаточно показать сертификат о вакцинации или документ, подтверждающий личность и принадлежность к Вооруженным силам. Аналогичные правила планируют распространить и на военных пенсионеров.
По данным Минобороны, процент привитого личного состава приближается к 100%. Руководитель ведомства Сергей Шойгу рассказал, что от коронавируса вакцинировали 95% военнослужащих и 70% гражданского персонала.
Доцент РЭУ имени Плеханова, полковник Александр Перенджиев отметил, что к таким мерам Минобороны хочет прибегнуть из-за сохранности личных данных военнослужащих.
"Дело в том, что у нас не учитывается один момент: QR-код появляется только на современных смартфонах, а они есть далеко не у всех. Хорошо, что военное ведомство стало пионером в решении этих вопросов. Возможно, в дальнейшем и для других категорий граждан сделают так, чтобы люди не упирались в эти QR-коды. Может быть, достаточно будет сертификата о прививках", – подчеркнул Перенджиев.
В последние годы министерство значительно ужесточило работу с личными данными военных. Некоторые офицеры работают с документами под грифом "совершенно секретно" и "особой важности", поэтому информация о них охраняется как гостайна.
Ранее сообщалось, что власти Орловской области к 1 декабря утвердят систему получения QR-кодов жителями региона с достаточным титром антител к коронавирусу. Глава региона на еженедельном заседании регионального Оперштаба отметил, что соответствующий QR-код будет действовать только на территории Орловской области.
В ряде регионов начала действовать система QR-кодов
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