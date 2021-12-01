В Москве запустили сервис поддержки для нуждающихся в протезировании жителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве запустили сервис "Новые возможности" для нуждающихся в протезировании жителей. Благодаря пилотному проекту люди смогут получить комплексное индивидуальное сопровождение на время реабилитации. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Самое важное, что город может сделать для жителя в такой сложной жизненной ситуации, как потеря конечности, – оказать ему комплексную поддержку. Необходимо сократить время восстановления и помочь как можно скорее вернуться к полной жизни", – подчеркнула Ракова.

Она рассказала, что с нуждающимися будет работать команда специалистов разных профилей департаментов социальной защиты и здравоохранения. В рамках проекта человек может получить персонального консультанта, который сопровождает его на всех этапах реабилитации.

"В зависимости от состояния здоровья каждого участника экспертная комиссия определяет, какой комплекс услуг ему необходим. Также персональный консультант помогает получить юридическую помощь и, в случае необходимости, консультацию сотрудников столичного центра занятости "Моя карьера" для содействия в трудоустройстве", – сказала заммэра.

Она также рассказала, что родственникам нуждающегося в протезировании человека могут оказать психологическую поддержку.

Консультацию о сервисе "Новые возможности" можно получить в единой справочной службе соцзащиты по телефону 8 (495) 870-44-44.

Ранее Ракова заявила, что в столице завершен процесс подключения городских родильных домов и перинатальных центров к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). По ее словам, теперь вся информация о результатах обследований, анализов, течении беременности, возможных осложнениях и назначениях стала доступна врачам в соответствующих медицинских учреждениях.

