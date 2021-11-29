Московские школьники смогут "зачекиниться" в театрах и на выставках с помощью МЭШ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Учащиеся московских школ могут зафиксировать посещения культурных учреждений, "зачекинившись" в мобильном приложении "Московской электронной школы" (МЭШ), сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что работа по расширению функционала МЭШ для удобства школьников ведется активно. Так, в этом году в приложении появился сервис, в котором ученики могут сформировать портфолио с указанием собственных достижений в творчестве, науке, спорте и олимпиадах.
"И теперь у ребят будет возможность "зачекиниться" в учреждениях культуры – в музеях, театрах, и эта информация автоматически появится в портфолио. Это даст достаточно подробную картину культурной жизни, и по портфолио будет понятно, какими выставками или театральными постановками интересуется ребенок", – заявила Ракова.
Она уточнила, что при посещении любого столичного театра или музея ученику достаточно отметиться в нем с помощью приложения "Дневник МЭШ". Для этого необходимо зайти в раздел "Ученик", нажать на кнопку "Культурные места рядом" и активировать маркер посещения. Данная информация будет автоматически вноситься в "Портфолио учащегося" при использовании карты "Москвенок".
Ранее для пользователей "Московской электронной школы" стала доступна виртуальная лаборатория по черчению, с помощью которой школьники смогут создавать чертежи различной сложности. Пользователи смогут строить чертежи с помощью виртуальных циркуля, линейки, транспортира, ластика и прочих инструментов, обладающих свойствами реальных прототипов.
В портфолио школьника появится информация о посещении им музея или театра
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