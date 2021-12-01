Почта Деда Мороза заработала в отделениях "Почты России"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В отделениях "Почты России" начал работу новогодний почтовый сервис для отправки писем Деду Морозу. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Почта России" запустила новогоднюю почту для писем Деду Морозу в своих отделениях, а также на городских культурных площадках: в музеях, выставочных центрах, на центральных площадях. Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно с 1 по 31 декабря уходящего года", – говорится в сообщении.
При этом дети могут отправить послание не только Деду Морозу в Великий Устюг, но и удмуртскому Тол Бабаю, Ямалу Ири, Урал Морозу, чувашскому Хел Мучи, якутскому Чысхаану, марийскому Йушто Кугыза и другим праздничным героям. В почтовых отделениях установлены специальные ящики с табличками, на которых можно узнать точный адрес проживания новогоднего персонажа каждого региона.
Новогодние почтовые ящики установлены в центральных и крупных отделениях, а также в Московском зоопарке, Музее космонавтики, Музее Победы, на главной площади Ставрополя, в Музее имени Арсеньева во Владивостоке и других местах.
Чтобы отправить письмо Деду Морозу, можно воспользоваться абсолютно любым почтовым ящиком. Сотрудники "Почты России" будут отсортировывать все праздничные письма и направлять их в резиденцию новогоднего волшебника. В прошлом году "Почта России" доставила в Великий Устюг более 221 тысячи писем.
Ранее РЖД представили новогодний проект "Поезд Деда Мороза" – передвижную резиденцию зимнего волшебника. Она представляет собой празднично оформленный поезд, в котором есть приемная Деда Мороза, вагон-ресторан и сувенирная лавка. 5 декабря состав отправится из Великого Устюга и за 41 день проедет с остановками более чем в 30 городах страны, в частности в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Ярославле.
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