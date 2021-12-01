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В Москве выявили 2 757 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб.

За сутки были госпитализированы 905 пациентов. На ИВЛ находятся 593 человека, скончались 94 человека с ранее диагностированным COVID-19.

"В городе выздоровели еще 3 728 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 776 082", – говорится в сообщении.

В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией коронавируса необходима вакцинация.

В России за последние сутки выявили 32 837 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 9 669 718 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, на Алтае, в Москве и в Чукотском автономном округе.

