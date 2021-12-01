Диетолог объяснила, что нельзя есть при болезнях сердца

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Россиянам рассказали, от каких продуктов стоит отказаться при наличии болезней сердца. Рекомендации на эту тему дала диетолог и эндокринолог Анна Коновалова в беседе с РИА Новости.

В частности, специалист посоветовала исключить из рациона жирные сорта мяса и птицы. Кроме того, стоит отказаться от продуктов глубокой переработки и молочных изделий.

"ВОЗ рекомендует включать в рацион насыщенные жиры в количестве до 10% от общей суточной калорийности рациона, трансжиры – до 1%", – заявила Коновалова.

Эксперт порекомендовала людям с заболеваниями сердца быть внимательными к количеству потребляемой соли. В день стоит употреблять не более пяти граммов этого ингредиента.

Помимо этого, следует уменьшить наличие в пище различных сахаров до 5–10% от суточной калорийности.

"К ним относится не только сахар, но и мед, варенье, джемы, сиропы, концентрированные соки", – подчеркнула Коновалова.

Диетолог также посоветовала гражданам со слабым сердцем добавлять в рацион не менее 500 граммов овощей и фруктов в день. Кроме того, им стоит есть цельнозерновые, маложирные молочные продукты, мясо, птицу, а также орехи и семена.

Коновалова добавила, что не менее двух–трех раз в неделю на столе должны присутствовать рыба и морепродукты.

Ранее сомнолог Алексей Мелехин посоветовал употреблять цитрусовые, чтобы преодолеть в течение рабочего дня сонливость. Кроме того, эксперт порекомендовал отказаться от телефонов утром или уменьшить подсветку экрана и исключить кофеин.