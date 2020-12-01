Легойда заявил, что законопроект об экспертизе детских игрушек полезен и актуален

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Законопроект об экспертизе детских игр и игрушек поддержал московский патриархат. Предлагаемые меры там назвали полезными и своевременными.

Данный проект закона, подготовленный правительством РФ, предполагает, что экспертиза выявит в играх и игрушках возможную психологическую опасность для здоровья детей.

"Несмотря на то что рынок игрушек сегодня огромный, растет возмущение родителей отсутствием выбора. Встречается множество товаров, которые пугают даже взрослых. Считаю, что нужно уберечь детей от нездорового воображения некоторых производителей. Именно поэтому считаю предлагаемые дополнения в закон полезными и своевременными", – отметил в своем Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее компанию Mattel, производителя кукол Барби, обвинили в пропаганде нетрадиционных ценностей. Поводом стала игрушка Кена с длинными волосами.