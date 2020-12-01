Глава ФСИН рассказал, как экс-министр Улюкаев работает в тюремной библиотеке

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет за получение взятки, добросовестно работает в тюремной библиотеке, сообщил глава ФСИН Александр Калашников.

"Он очень начитанный, заказывает новые книги. Очень добросовестно трудится", – заявил Калашников в эфире телеканала "Россия-24".

Он отметил, что Улюкаев не только следит за хорошим состоянием книг, но также советует литературу своим сотоварищам.

Ранее Алексей Улюкаев заявил, что много думал и решил посвятить остаток жизни людям. Он признал свою вину в том, что "предпочитал карьерное благополучие справедливости, искал чужой благосклонности, дарил подарки и получал их".

Бывший министр был задержан в 2016 году по обвинению в вымогательстве взятки в размере 2 миллионов долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина. В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам тюрьмы и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Его также лишили возможности занимать госдолжности в течение восьми лет после выхода из тюрьмы.