Невролог рекомендовала сотрудникам на удаленке заниматься йогой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Врач-невролог, заведующая неврологическим отделением ГКБ имени Боткина Ольга Иванова рассказала Агентству "Москва", что специалистам, работающим удаленно, будут полезны занятия йогой или пилатесом.
Эксперт отметила, что дома у каждого больше возможностей сделать разминку, а сидеть по 8 часов день в одном положении не очень полезно, это может стать причиной болей в спине. По словам Ивановой, небольшую тренировку по пилатесу или йоге можно провести в то время, которое освободила дорога до офиса.
"Йога – хорошая профилактика для здоровой работы позвоночника, она расслабляет. Более того, такие упражнения можно выполнять дома", – пояснила врач.
Однако Иванова попросила граждан не заниматься самолечением, если боли в спине все же начали тревожить. Невролог объяснила, что такой симптом может указывать на самые разные недуги.
"Например, давящая и распирающая боль в грудном отделе позвоночника может быть проявлением инфаркта миокарда либо тромбоэмболии легочной артерии", – пояснила специалист.
Ранее врач рассказал, как сохранить осанку на удаленке. Поддержать позвоночник можно за счет специального офисного стула с возможностью регулироваться по высоте.
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