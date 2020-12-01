Невролог рекомендовала сотрудникам на удаленке заниматься йогой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Врач-невролог, заведующая неврологическим отделением ГКБ имени Боткина Ольга Иванова рассказала Агентству "Москва", что специалистам, работающим удаленно, будут полезны занятия йогой или пилатесом.

Эксперт отметила, что дома у каждого больше возможностей сделать разминку, а сидеть по 8 часов день в одном положении не очень полезно, это может стать причиной болей в спине. По словам Ивановой, небольшую тренировку по пилатесу или йоге можно провести в то время, которое освободила дорога до офиса.

"Йога – хорошая профилактика для здоровой работы позвоночника, она расслабляет. Более того, такие упражнения можно выполнять дома", – пояснила врач.

Однако Иванова попросила граждан не заниматься самолечением, если боли в спине все же начали тревожить. Невролог объяснила, что такой симптом может указывать на самые разные недуги.

"Например, давящая и распирающая боль в грудном отделе позвоночника может быть проявлением инфаркта миокарда либо тромбоэмболии легочной артерии", – пояснила специалист.

Ранее врач рассказал, как сохранить осанку на удаленке. Поддержать позвоночник можно за счет специального офисного стула с возможностью регулироваться по высоте.