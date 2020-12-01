Начался прием заявок на соискание архитектурной премии Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице стартовал прием заявок на соискание архитектурной премии, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Каждый год премия является для нас сложным и интересным вызовом по отбору лучших проектов, и я призываю всех представителей профессионального сообщества, независимо от размера бюро, возраста, статуса и известности, подавать заявки", – заявил первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Подать заявку на участие можно онлайн на официальном портале премии. На нее может быть номинирован любой проект капитального строительства, получивший свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения в 2020 году.

Оценивать работы участников будут члены Архитектурного совета Москвы, журналисты, общественные деятели и урбанисты. Прием заявок продлится до 15 февраля 2021 года.

Архитектурную премию Москвы учредили в 2017 году. До этого Москомархитектура в течение пяти лет отмечала лучшие проекты премией Архсовета столицы.

