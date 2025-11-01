Врач Кондрахин: подогрев сидений в машине обостряет хронические заболевания у мужчин

Фото: ruslanshramko/123RF.com

Подогрев сидений в автомобиле вреден для мужчин, так как может стать причиной обострения хронических заболеваний и повлиять на качество спермы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин.

"Дело в том, что яички находятся вне организма, и если злоупотреблять всевозможными согревающими матами либо подогревающими элементами, то мы попадаем в ситуацию, когда, к сожалению, это может сказаться на качестве спермы и на сперматогенезе", – отметил он.

Кроме того, теплые сиденья могут обострить проблемы с геморроем, так как при нагревании увеличивается кровообращение, в том числе и в геморроидальных узлах. Также следует быть осторожными людям, у которых имеются проблемы с почками и простатит, добавил врач. Инфекция активизируется в тепле, что приводит к обострению заболеваний.

Кондрахин отметил, что пользоваться опцией можно, но осторожно. Следует включать ее ненадолго, чтобы согреться, а дальше продолжать ехать без подогрева.

